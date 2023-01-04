Van’ın havuz problemi

Yoksul vatandaş enflasyon altında ezilip, ucuz et ve ekmek kuyruklarına girerken, kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi 'Havuz' ihaleleriyle gündeme geldi.

Deniz AYHAN

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Van Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Havuz’ ihaleleri kentte tartışma yarattı. Belediye 12 ayrı ilçeye 13 havuz yaptırmak için kesenin ağzını açtı.

Tek bir havuzun ortalama maliyeti 15 milyon lira olacak. 13 ayrı havuz için ödenecek toplam tutar ise 199 milyon 267 bin liraya ulaşıyor.

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının kasım ayında 13 havuz ihalesine çıktı.

4-9 Kasım arasında ihaleleri yapılan havuzlar bu yıl tamamlanacak. Belediyenin yapım sözleşmesi imzaladığı havuzlar ve harcama miktarları şöyle:

Erciş: 15.150.000

Çatak: 16.193.250

İpekyolu: 13.945.000

İpekyolu-Bostaniçi: 14.546.986,

Özalp: 15.677.777

Edremit: 14.230.000

Bahçesaray: 16.666.666

Muradiye: 15.433.000

Gevaş: 14.499.986

Çaldıran: 17.150.000

Saray: 15.244.000

Gürpınar: 14.898.000

Tuşba: 15.633.000

Toplam maliyet: 199 milyon 267 bin TL.