Van’ın havuz problemi
Yoksul vatandaş enflasyon altında ezilip, ucuz et ve ekmek kuyruklarına girerken, kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi 'Havuz' ihaleleriyle gündeme geldi.
Van Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Havuz’ ihaleleri kentte tartışma yarattı. Belediye 12 ayrı ilçeye 13 havuz yaptırmak için kesenin ağzını açtı.
Tek bir havuzun ortalama maliyeti 15 milyon lira olacak. 13 ayrı havuz için ödenecek toplam tutar ise 199 milyon 267 bin liraya ulaşıyor.
Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının kasım ayında 13 havuz ihalesine çıktı.
4-9 Kasım arasında ihaleleri yapılan havuzlar bu yıl tamamlanacak. Belediyenin yapım sözleşmesi imzaladığı havuzlar ve harcama miktarları şöyle:
Erciş: 15.150.000
Çatak: 16.193.250
İpekyolu: 13.945.000
İpekyolu-Bostaniçi: 14.546.986,
Özalp: 15.677.777
Edremit: 14.230.000
Bahçesaray: 16.666.666
Muradiye: 15.433.000
Gevaş: 14.499.986
Çaldıran: 17.150.000
Saray: 15.244.000
Gürpınar: 14.898.000
Tuşba: 15.633.000
Toplam maliyet: 199 milyon 267 bin TL.