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Vatandaş, hayalindeki bakanları açıkladı… İşte dikkat çeken isimler

Seçim heyecanı herkesi sardı. Vatandaş yeni cumhurbaşkanının kim olacağını epey merak ediyor. Bir yandan da bakanların çarpıcı sözleri tartışma yaratıyor. Halk mevcut bakanlardan memnun mu? SÖZCÜ TV muhabiri Ceylin Çağatay, vatandaşa mikrofon uzattı. "Hayalinizdeki bakanlar kimler?" diye sordu. İşte halkın verdiği yanıtlar...

Sozcu.com.tr
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