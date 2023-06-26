Vatandaşlar bayramda oraya akın ediyor! Pasaport ve vizeye gerek yok

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

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Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek yurt dışı tatili için pasaport ve vizeye ihtiyaç duyulmadan gezilebilen Gürcistan’a gitmek isteyen vatandaşlar, Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu.

Sarp Mülki İdare Amirliğinin verilerine göre, günlük ortalama 14-15 bin kişinin geçiş yaptığı kapıdan 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla 23-25 Haziran tarihlerinde 78 bin 981 yolcu geçiş yaptı.

GÜRCİSTAN’A GEÇİŞ YAPIYOR

Vatandaşların bir bölümü yurt dışı turlarıyla bazıları ise bireysel olarak Gürcistan’a geçiş yapıyor.

Bayram tatili için eşi ve arkadaşlarıyla İzmir’den gelen Samet Kaya, aslen Rizeli olduğunu belirterek, tatilin bir kısmını Karadeniz’in güzel doğasında bir kısmını da yurt dışında geçirmek için buraya geldiğini söyledi.

“SON DURAK BATUM”

Gürcistan’da 2 gün geçirdikten sonra Türkiye’ye dönen Nilgün Birbaş ise Ankara’dan geldiğini ifade ederek, “Karadeniz turu yaptık. Turumuzun son durağı Batum’du. Yabancı bir ülkeyi, kültürü görmek istedik. Çok güzel bir tatil geçirdik. Karadeniz’e bayıldım. Hem yurt dışı tatili yaptık hem de Türkiye’de görmediğimiz yerleri gördük.” dedi.

İstanbul’dan gelen Nuray Erkan da bayram tatilini Karadeniz ve Gürcistan’da geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Karadeniz bölgesini geziyoruz. Gelmişken Gürcistan’ı da görelim dedik. Ben Karadenizliyim ama arkadaşlarım var, onlar buraları hiç görmediler. Onlara doğanın güzelliğini göstermek istiyorum. Yaylalara çıkmak istiyoruz. Gelmişken yurt dışını da görmek istedik ve Gürcistan’a gidiyoruz.” (AA)

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