Vatandaşlar gecenin yarısı bir kilo kıyma için sıraya giriyor

Pahalılık her geçen gün etkisini daha da artırıyor... Vatandaş, kasap ve zincir marketlerden daha ucuza et almak için ikinci mesaisini gece kuyruklarında geçiriyor. CHP’li İBB Meclis üyesi Nadir Ataman sabaha karşı girdiği Et ve Süt Kurumu sırasında 5 saat 40 dakika bekledikten sonra bir kilo kıyma aldığını söyledi.

Ümit TÜRK

Yaşanan ekonomik buhran özellikle dar gelirli vatandaşların temel gıda ürünlerine ulaşmasını bir hayli zorlar hale geldi. Çoğunluğunu ‘orta gelirli’ olarak gösterilen kamu çalışanlarının oluşturduğu onlarca vatandaş, kasap ve zincir marketlerden daha ucuza satıldığı için ikinci bir mesaisini Et ve Süt Kurumu önünde oluşan kuyruklarda geçiriyor. 6 saate varan bir beklemenin ardından sırası gelen vatandaş bir kilo ile sınırlı tutulan et ürününden alabiliyor.

KUYRUK GECE 3’TE BAŞLIYOR

CHP'li İBB Meclis üyesi Nadir Ataman, Beylikdüzü’ndeki Et ve Süt Kurumu önünde oluşan kuyruğu yerinde deneyimledi ve gözlemlerini SÖZCÜ ile paylaştı.

Sabaha karşı 5’te kuyruğa dahil olduğunu, ancak kuyruğun gece 3’te oluşmaya başladığını söyleyen Ataman, tam 5 saat 40 dakika sonra alışverişini yapıp çıkabildiğini söyledi. Soğuk ve yağmurlu havada saatlerce beklemenin ardından et ürünlerinden sadece 1 kilo alabildiğini belirten Ataman, “Daha fazlasını almak mümkün değil. Etler de sınırlı sayıda, yani saatlerce sıraya girmesine rağmen eli boş dönen yurttaşlar da oluyor” dedi.

80-100 TL FİYAT FARKI VAR

Kendisinin de bittiği için et alamadığını onun yerine kıyma ve tavuk alabildiğini söyleyen Ataman, Et ve Süt Kurumu’nda kıymanın kilosunun; 119 TL, tavuk butun 44 TL, pastırmanın kilosunun ise 355 TL olduğunu söyledi. Aldığı ürünleri karşılaştırmak için bir zincir markete gittiğini, burada indirim olmasına rağmen arada 80 ile 100 TL arasında bir fark olduğuna dikkat çeken Ataman, zincir markette kıymanın: 217 TL, pastırmanın: 499 TL, tavuk butun ise; 64.95 TL olduğunu belirtti.

ÇOĞU KAMU ÇALIŞANI

Ataman, kuyrukta bekleyenlerle yaptığı sohbetlerden yola çıkarak çoğunun kamu çalışanı olduğunu ifade ederek, “Çoğu kamu çalışanı ve hafta içi çalıştıkları için bu alışverişlerini genellikle tatil günlerine bırakıyorlar” dedi.

“KAYMAK TABAKA MİLYONLUK ARABA KUYRUĞUNDA, VATANDAŞ İSE BİR KİLO ET…”

Bu durumun oluşmasındaki en önemli faktörün gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu belirten Ataman, “Kaymak tabaka on milyonluk otomobiller için parasını peşin yatırıyor altı ay bir sene sıra bekliyor, geri kalanı ise saat 08.30 açılan et balık kurumunun önüne gece 03:00'te gidip sıraya giriyor. Halkına bunu reva gören yöneticiler, sandıkta gerekli cevabı alacaklardır. Sonra çıkıp ‘bizden önce ekmek kuyruğu vardı, akaryakıt kuyruğu vardı’ diye konuşmasınlar. Her şey ortada” diye konuştu.

