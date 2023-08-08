Yine Esenyurt, yine çatışma: Ortalık karıştı
İstanbul'un Esenyurt ilçesi adeta Teksas'a döndü. Son olarak tekel bayi cinayetiyle gündeme gelen ilçede bugün de silahlar çekildi, ortalık karıştı.
İstanbul Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler karıştı ortalık yine kan gölüne döndü.
Pınar mahallesinde sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı. Aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
SİLAH, SOPA, DÖNER BIÇAĞI
Kavga eden taraflardan biri silahla havaya ateş etmeye başladı. Sopa ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavga devam etti. Ailelerin kavgasını gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.
ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ
Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan ailelerden 1 kişi silahla, 2 kişi ise döner bıçağıyla boynundan yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.
TEKEL BÜFE KATLİAMI
Esenyurt son olarak tekel bayide yaşanan katliamla gündeme gelmişti. Güzelyurt Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta yaşanan olayın görüntüleri, izleyenleri dehşete düşürmüştü. Tekel bayine giden 4 kişi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Cantürk Erzen’in oğlu Yunus Emre Erzen’i (24) ve yanındaki arkadaşı Batuhan Bayındır’ı katletmişti.