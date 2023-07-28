Yol kenarında piknik yapanlar dehşeti yaşadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin yol kenarında piknik yapanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İnegöl ilçesinde Üftade Nazlılar (41) yönetimindeki 26 ABM 507 plakalı otomobil, Eskikaracakaya Mahallesi yakınlarında Ahmet Akay (45) idaresindeki 16 F 0377 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan 26 ABM 507 plakalı otomobil, kara yolu kenarında mola vererek piknik yapanlara çarptı. Kazada, piknikçilerden Uğur Koç (64) olay yerinde hayatını kaybetti, Cavit Kılıç (64) ise yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç’ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Koç’un cesedi olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. (AA)