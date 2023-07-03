Abone Ol

Yönetmen ile kameraman öldü, sürücü tutuklandı

Samsun'da bir canlı yayın aracının, elektrik direğine çarpması sonucu görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel ve kameraman Furkan Akbulut hayatını kaybetmesi sonrası sürücü Ahmet Ali Çelenk tutuklandı.

Yayınlanma: 14:51 - 03 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yönetmen ile kameraman öldü, sürücü tutuklandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, bir canlı yayın aracı kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel ve kameraman Furkan Akbulut hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yaralanan kişi, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saliha Adıgüzel’in cenazesi memleketi Siirt’e, Furkan Akbulut’un cenazesi ise İstanbul’a gönderildi. Kazanın sürücüsü Ahmet Ali Çelenk gözaltına alındı ve tutuklandı.

 

Otobüs kazasında muavin hayatını kaybetti İlginizi ÇekebilirOtobüs kazasında muavin hayatını kaybetti Halk eğitim müdür yardımcısı kazada can verdiİlginizi ÇekebilirHalk eğitim müdür yardımcısı kazada can verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
canlı canlı yayın Çarşamba istanbul Samsun Siirt
X Reklam