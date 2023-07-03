Yönetmen ile kameraman öldü, sürücü tutuklandı
Samsun'da bir canlı yayın aracının, elektrik direğine çarpması sonucu görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel ve kameraman Furkan Akbulut hayatını kaybetmesi sonrası sürücü Ahmet Ali Çelenk tutuklandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, bir canlı yayın aracı kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel ve kameraman Furkan Akbulut hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Yaralanan kişi, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saliha Adıgüzel’in cenazesi memleketi Siirt’e, Furkan Akbulut’un cenazesi ise İstanbul’a gönderildi. Kazanın sürücüsü Ahmet Ali Çelenk gözaltına alındı ve tutuklandı.