YSK birinci turun seçim sonuçlarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını yayımladı. Seçimlerin ikinci tura kaldığı da resmen ilan edilen kararda, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin yüzde 49,52’sinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 milyon 595 bin 178 oy ile seçmenlerin yüzde 44,88’inin oyunu aldığı görüldü.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını yayımladı. Kesin sonuçlar, saat 18.00'de Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer aldı.
YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin yüzde 49,52'sinin oyunu alırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 milyon 595 bin 178 oy ile seçmenlerin yüzde 44,88'inin oyunu alarak 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kalan iki aday oldu.
Kesin sonuçlara göre ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy alarak seçmenlerin yüzde 5,17'sinin oyunu, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 235 bin 783 oy ile seçmenlerin yüzde 0,43'ünün oyunu aldı.
DETAYLI KESİN SONUÇLAR
Recep Tayyip Erdoğan:
Yurt içi Seçim Sonucu: 26 milyon 86 bin 102
Yurt Dışı Seçim Sonucu: 967 bin 180
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu: 80 bin 567
Türkiye Geneli Toplam: 27 milyon 133 bin 849 – (Yüzde 49,52)
Kemal Kılıçdaroğlu:
Yurt içi Seçim Sonucu: 23 milyon 873 bin 749
Yurt Dışı Seçim Sonucu: 665 bin 111
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu: 56 bin 318
Türkiye Geneli Toplam: 24 milyon 595 bin 178 – (Yüzde 44,88)
Sinan Oğan:
Yurt içi Seçim Sonucu: 2 milyon 796 bin 613
Yurt Dışı Seçim Sonucu: 28 bin 218
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu: 6 bin 408
Türkiye Geneli Toplam: 2 milyon 831 bin 239 – (Yüzde 5,17)
Muharrem İnce:
Yurt içi Seçim Sonucu: 216 bin 470
Yurt Dışı Seçim Sonucu: 15 bin 759
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu: 3 bin 554
Türkiye Geneli Toplam: 235 bin 783 – (Yüzde 0,43)