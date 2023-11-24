‘Yumrukçu’ eski AKP’li vekil Zafer Işık belediye başkanlığı için başvuru yaptı

Mecliste İYİ Partili milletvekiline yumruk atan ve partisinden yeniden aday gösterilmeyen 27. dönem AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, bu kez de belediye başkanlığına talip oldu.

Halil ATAŞ

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Meclis’te, İYİ Partili milletvekiline yumruk atan ve hafızalara ‘yumrukçu vekil’ olarak kazınan eski AKP Bursa Milletvekili Zafer Yıldız, Gemlik için belediye başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

TBMM’de 6 Aralık 2022 tarihinde, bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk atarak, kalp spazmı geçirmesine neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, hafızalara ‘yumrukçu vekil’ olarak kazınmıştı.

Milletvekili seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen 27. dönem AKP milletvekili Zafer Işık, bu kez belediye başkanlığına göz kırptı. Işık, önceki gün AKP Gemlik İlçe Başkanlığı’nda, Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvurusu yaptı.

NE OLMUŞTU?

TBMM’de 6 Aralık 2022 tarihinde, bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti ve AKP vekilleri arasında yumruklu kavga çıkmış, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk atmıştı. Kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs hastaneye kaldırılmıştı.