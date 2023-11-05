Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde silah kazası sonucu sözleşmeli er Onur Özbek’in şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı paylaştı. Mesajda, “Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

NİĞDE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Özbek’in şehadet haberi, memleketi Niğde’nin Yıldıztepe Kasabası, Yeni Mahalle, Atatürk Caddesi’nde oturan annesi Şerife ve babası Mustafa Özbek’e yetkililer tarafından ulaştırıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Özbek’in baba evinin bulunduğu bölgeye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.