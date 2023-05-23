Zeytinci köylülere haklı bulundu, mahkeme yürütmeyi durdurdu

Muğla'nın Bodrum llçesinde 4 köydeki zeytinlik ve ormanlık alandaki maden ocaklarının sınırlarının genişletilip kapasitelerinin arttırılmasına tepi göstererek dava açan köylülere, mahkemeden sevindirici haber geldi.

Yaşar ANTER

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Bodrum'a bağlı Kızılağaç, Çamlık, Yalıçiftlik ve Kumköy mahalleleri içerisinde çalışma yürüten taş ocağı, faaliyet alanını genişletmek için yeniden ruhsatlandırmaya gitti. Muğla Valiliği tarafından ruhsatlama için gerekli olan ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Bu kararın ardından, zeytin rekoltesinin düşeceğini ve tarlalarının kamulaştırılacağını söyleyen köylüler, yürütmenin durdurulması ve ÇED gerekli değildir kararının iptal edilmesi için dava açtı.

Bölgede defalarca eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan 134 köylünün Muğla Bölge İdare Mahkemesi'de açtığı dava kapsamında geçen aralık ayında bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporunda, köylülerin geleceğinin ve bölgedeki ekolojik dengenin tehlikede olduğu belirtildi. Mahkeme de yürütmenin durdurulması kararı verdi.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Köylülerin avukatı Remzi Kazmaz bugün yaptığı açıklamada, “Mahkemenin atadığı bilirkişilerin yaptığı incelemede bizim taleplerimiz haklı bulundu. Mahkeme Kızılağaç, Kumköy, Yalıçiflik ve Çamlık'ın geleceği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar Bodrum’un geleceği için çok önemli. Bu konuda bize destek olan tüm köylülere, Belediye Başkanımıza ve çevre dostlarına teşekkür ederim.

Muğla Valiliği tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararının yasaya aykırı, çevre sağlığına ve ekosisteme zarar verecek nitelikte olduğu, aykırı proje tanıtım dosyasının teknik açıdan eksik ve yetersiz bilgilerle oluşturulduğu, çevre ve görsel ile uyuşmadığı, bu üretim esnasında çok büyük miktarda toz ve gürültünün ortaya çıkacağı, maden ocağının yakınında mesken ve yaşam alanlarının bulunduğu, ayrıca zeytinlik alanların olduğu, 3 derece doğal sit alanı olduğu gerekçesiyle, ÇED kararının iptali için dava açmıştık.

Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede, köylülerin talepleri haklı bulundu. Mahkeme Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık Kumköy mahallelerin geleceği için yürütmeyi durdurma kararı verdi” diye konuştu.

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