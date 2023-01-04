Zeytinlikleri katledip konut yapacaklar

Hatay’ın Değirmenbaşı mahallesinde 670 dönüm zeytinlik alan, konut yapılması için TOKİ’ye devredildi. Binlerce zeytin ağacı kesilip araziye TOKİ blokları yapılacak.

Zekeriya ALBAYRAK

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Hatay'ın Değirmenbaşı mahallesinde 670 dönüm zeytinlik alan, konut yapılması için TOKİ'ye devredildi. Binlerce zeytin ağacı kesilip araziye TOKİ blokları yapılacak. CHP Hatay Milletvelili Mehmet Güzelmansur, ‘'Burada 35-40 yıllık zeytin ağaçları var, mahallenin yüzde 70'i geçimini zeytinden sağlıyor. Bu iktidarın zeytinle olan derdi nedir? Zeytin üreticisi olan vatandaşa garezi nedir? Zeytin ağaçlarını rahat bırakın'' dedi.

“MAHALLENİN YÜZDE 70’İ GEÇİMİNİ ZEYTİNDEN SAĞLIYOR”

Güzelmansur TBMM'de yaptığı açıklamada ‘'Hatay, Akdeniz Bölgesi'nde zeytin üretiminin en çok olduğu ildir. Ülkemizdeki zeytinin yüzde 10'u Hatay'da üretiliyor. Zeytin, Hatay için bu kadar önemli bir ürün ama zeytinlikler imara açılarak zeytin ağaçlarımız yok edilmek isteniyor'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Değirmenbaşı mahallesinde içinde zeytin ağaçları olan 670 dönüm arazi TOKİ'ye devredildi, burada 35-40 yıllık zeytin ağaçları var, mahallenin yüzde 70'i zeytinden geçimini sağlıyor. Kimse ‘TOKİ ev yapmasın' demiyor ama, konut yapılacak onlarca yer varken neden zeytin ağaçlarının olduğu araziler seçiliyor? Bu iktidarın zeytinle olan derdi nedir? Zeytinden geçimini sağlayan vatandaşa garezi nedir? Bu yanlışlıktan acilen dönülmeli. Zeytin ağaçlarının ve vatandaşlarımızın rahat bırakılmasını istiyoruz''