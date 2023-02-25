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2 PKK’lı ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

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2 PKK’lı ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bugün PKK’dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9’a yükseldi. (AA)

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