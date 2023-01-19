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4 yaşındaki çocuğu evinin önünden kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da evinin önünde oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yayınlanma: 09:32 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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Önceki gün, Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki Hele Usu’yu (4) kaçırdıktan sonra Şanlıurfa’da yakalanan zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Önceki gün Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 4 yaşındaki kızları Hele Usu hakkında kayıp ihbarında bulunmuş, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, küçük kız ile S.A. Şanlıurfa’da bulunmuştu. (AA)

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