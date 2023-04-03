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85 düzensiz göçmen ölümden döndü

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 85 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yayınlanma: 20:30 - 03 Nisan 2023 Güncellenme:
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85 düzensiz göçmen ölümden döndü

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Botta bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, Dikili açıklarında da geri itilen can salındaki 6, lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklu 85 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

MUĞLA’DAN DA AYNI GÖRÜNTÜLER GELDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. (AA)

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