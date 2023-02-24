Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu, yol kenarında ölü bulundu
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 22 yaşındaki H.K. İstanbul Başakşehir’de, yol kenarında ölü bulundu.
Başak Mahallesi Mahmutbey yolu İstoç istikametinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ölen kişinin Sultangazi Polis Merkezi Amirliğine yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan 22 yaşındaki H.K. olduğunu tespit etti.
Ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
H.K’nin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak. (AA)