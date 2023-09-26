AKP ilçe başkanının iş yerinde yangın
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan'a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Burcu Sokak’ta dün akşam saatlerinde AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan’a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)