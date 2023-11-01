Akrabalar miras yüzünden birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da miras paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Milas ilçesinde yer alan Koru Mahallesi’nde, Yahya A, kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A. ile miras paylaşımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yahya A, yanında getirdiği tüfekle kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Atilla A’nın hayatını kaybettiği belirlenirken Hasan A. ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Yahya A’yı yakaladı. (AA)