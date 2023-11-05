Akrabasını av tüfeğiyle öldürdü
Aydın'ın Germencik ilçesinde, akraba iki kişi arasında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Olay, Mesudiye Mahallesi Manolya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Vahdet Üşüntü ile akrabası E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.E., av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Merminin isabet ettiği Üşüntü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üşüntü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. (AA)