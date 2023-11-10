Alkollü sürücü önce korkuluklara sonra taksiye çarptı

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil, önce yolu ayıran demir korkuluklara ardından taksiye çarptı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Ramazan T., kullandığı otomobil ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde ilerleyen taksiye çarparak durabildi.

Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ramazan T., ile Gizem K., Emir K., ve Rozerin A. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Bu sırada kazaya neden olan otomobilin çarparak yerinden kopardığı demir korkuluklar, yan yolda seyir halinde olan Faruk K. kontrolündeki servis minibüsüne saplanarak camlarının kırılmasına neden oldu.

Kaza anında minibüste yolcu bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, minibüste hasar oluştu.

SÜRÜCÜ 1.38 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan T.’nin 1.38 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Kaza sonrası otomobil ve taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)