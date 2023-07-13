Annesini ziyaret etti, dönüşte hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini ziyaret ettikten sonra yola çıkan Hayat Deniz (50), manevra yapan minibüsün altında kalınca hayatını kaybetti.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin Dutlubahçe Mahallesi’nde oturan Hayat Deniz, dün alışveriş yapıp, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki annesinin evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Deniz’e, saat 22.00 sıralarında manevra yapan Hüseyin Ö.’nün (50) kullandığı 07 FRM 35 plakalı minibüs çarptı.
Minibüsün altında kalan Hayat Deniz, yaşamını yitirdi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hüseyin Ö. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)