Annesinin cenazesini kaçırmıştı: Tutuklandı
Osmaniye'ye defnedilmesini istemediği annesinin cenazesini kaçıran ve Adıyaman'da yakalanan M.C.K. tutuklandı.
Osmaniye’de 10 Kasım’da özel firmaya ait cenaze nakil aracını kaçıran, jandarma ekiplerince Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde yakalanan M.C.K.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Vefat eden annesinin Osmaniye’de defnedilmesini istemeyen M.C.K, cenazenin bulunduğu özel firmaya ait nakil aracını kaçırarak kayıplara karışmış, jandarma ekipleri aracı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde durdurup zanlıyı gözaltına almıştı. (AA)