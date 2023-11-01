Araç alım satım anlaşmazlığında cinayet

Çorum'un Kale Mahallesi'nde, Hasan A. ile Mehmet Ş. ve Celalettin Aygün arasında 'araç alım-satım' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Çorum’un Kale Mahallesi’nde, Hasan A. ile Mehmet Ş. ve Celalettin Aygün arasında ‘araç alım-satım’ anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma meydana geldi. Tartışma hızla büyüdü, ve Hasan A., içinde Mehmet Ş. ve Celalettin Aygün’ün bulunduğu bir otomobile tabanca ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ne yazık ki, Celalettin Aygün olay yerinde hayatını kaybetti; başına mermi isabet eden Mehmet Ş. ise ağır yaralandı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli daha sonra polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)