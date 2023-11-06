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Araç su kanalına uçtu: 6 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de çarpışan otomobillerden biri su kanalına düştü, kazada 6 kişi yaralandı.

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Araç su kanalına uçtu: 6 yaralı

İstanbul’da Turgut Özal Bulvarı’nda, Barış Cengiz idaresindeki 10 DJ 884 plakalı otomobil, Zeliha Gül yönetimindeki 34 PJ 7607 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gül’ün kullandığı otomobil savrularak su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarıldı. Sürücüsü Barış Cengiz, eşiyle çocuğunun kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını söyledi.  (AA)

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