Ataşehir’de İETT otobüsü minibüse çarptı

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, emniyet şeridinde bulunan park halindeki minibüse çarptı.

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Ataşehir TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse çarptı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikleti arızalanan Yavuz Selim Ergenç, yakını olan Cemalettin Akpınar'ı arayarak kendisini minibüsü ile almasını istedi.

Bunun üzerine minibüsü ile TEM Otoyolu’na gelen Akpınar, Yavuz Selim Ergenç ile arızalanan motosikleti minibüse taşıdı.

Bu sırada TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan 34 HO 2921 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bulunan minibüse çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Ergenç ile minibüsün şoförü Cemalettin Akpınar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemede bulunurken, trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sürdürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yolu kumlama ve temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından, trafik akışı tekrar normale döndü.(DHA)