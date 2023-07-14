‘Ateşin Çocukları’ yakalandı

Adana'da farklı noktalarda orman yangını çıkarıp, eylemleri finanse ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli örgütün üyesi 6 şüpheli yakalandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2022 yılında kentte çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı.

Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCKnın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ örgütü üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimatla orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları, eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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