Avda arkadaşı tarafından öldürüldü
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan İbrahim Coşar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur’un Çeltikçi ilçesinin Cebiş köyünde meydana gelen olayda İbrahim Coşar ve arkadaşı B.K. gece saatlerinde domuz avına çıktı. Av sırasında B.K., av tüfeğiyle arkadaşı Coşar’ı yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Coşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.K.’nın ifadesinde, avda birbirlerinden ayrılıp domuz sürüsünü bekledikleri sırada ses duyduğu tarafa ateş ettiğini, kontrol etmeye gittiğinde yanlışlıkla arkadaşını vurduğunu görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını söylediği öğrenildi.
Coşar’ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)