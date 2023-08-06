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Ayaklarını yıkamak istedi, canından oldu

Adana'da ayaklarını yıkarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen tarlada çalışan Sozdar Beko (14), boğuldu.

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Ayaklarını yıkamak istedi, canından oldu

Seyhan ilçesi Bahçeşehir mahallesinde Sozdar Beko, salatalık tarlasında çalıştıktan sonra arkadaşlarına ayaklarını yıkamak için sulama kanalına gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı.

İşçiler, Sozdar’ın dönmemesi üzerine sulama kanalında arama yaptı. Bu sırada polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. İşçiler, Sozdar’ı sulama kanalındaki çalılara takılmış halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan Sozdar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaklarını yıkamaya çalışırken dengesini kaybedip, suya düştüğü değerlendirilen Beko’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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