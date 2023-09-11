Aydın’da uyuşturucu trafiğine darbe: 38 gözaltı
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde 10 kilogram 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün gece 17 ilçe giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında yolcu otobüsleri, otomobiller ve diğer araçlarda yapılan aramalarda 10 kilogram 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 tabanca mermisi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)