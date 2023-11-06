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Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi, Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 13:06 - 06 Kasım 2023 Güncellenme:
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Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti. Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada aileye başsağlığı dilendi.

DEVA Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Ali Babacan’ın kıymetli babası Hilmi Babacan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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