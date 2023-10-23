Babasını boğarak öldürmüştü, yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, babasını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Mersin’de gerçekleşen olay, Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi’nde meydana geldi. Ali S. (50) adlı şahsın ailesi, ona ulaşamayınca endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Ali S.’nin ranzasının altında hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti, Ali S.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
BOĞARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığında, olayın Ali S.’nin boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve eve son giren kişinin Ali S.’nin 20 yaşındaki oğlu E.S. olduğunu belirledi.
E.S. Gaziantep’te olduğu tespit edildikten sonra gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Ardından Erdemli’ye getirilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)