Babasının kullandığı traktörün altında kalan Ayaz öldü
Aksaray'da, babasının kullandığı traktörden düşüp, tekerleğin altında kalan 3 yaşındaki Ayaz Yen, yaşamını yitirdi.
Aksaray’ın Cankıllı köyünde saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre Zübeyir Yen (29), tarlasına tohum ektikten sonra traktörle evine dönerken, koltukta oturan oğlu Ayaz Yen, araçtan düştü.
Lastiğin üzerinden geçtiği Ayaz ağır yaralanırken, babasının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)