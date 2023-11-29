Bağcılar’da istinat duvarı çöktü, okul boşaltıldı

Bağcılar'da bir ilkokulun yanında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü. Okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

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İstanbul Bağcılar’da bir ilkokulun yanında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü. Okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

Olay, Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1001. Sokaktaki Yavuz Selim İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokulun yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı sağanak yağışın da etkisiyle çöktü. İnşaat çalışanları açık kalan kısımları brandayla kapatarak önlem almaya çalıştı.

TEMELİNE SU DOLDU

İnşaatın temeli ise sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Çökmenin meydana geldiği adrese ihbar üzerine belediye ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Okulda bulunan olan öğrenciler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun “Belediyeden arkadaşlarımız, burasıyla ilgili alınacak tedbirler için çalışıyorlar. Şu an itibariyle okulumuz için bir tehlike teşkil etmiyor okul geride kalıyor. Yukarıda yolda bir sıkıntı olabilir mi ona bakacağız, yukarıdaki bina için bir sorun teşkil eder mi onun için belediye ekiplerimiz çalışıyor. Bugün şu an itibarie tedbir amaçlı öğrencilerimizi gönderdik ne olur ne olmaz diye ama şu an için bakıyorum okul için ciddi bir tehdit gözükmemekte. Yol ile yan bina için bir sorun olur mu diye bakacak arkadaşlarımız. Bir bilgim yok burası özel bir şahsın. Konut yapılacak muhtemelen” diye konuştu. (DHA)