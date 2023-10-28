Bahçe temizliğinde çıkan yangın, ev ve ahırı küle çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçede ot temizliği için yakılan ateş, kısa sürede büyüyerek ev ve ahıra sıçradı. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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Bursa’nın İnegöl’ün Kulaca Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında Salih Doğan ve ailesi, evin bahçesindeki otları temizlemek için ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı ve ev ile boş ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)