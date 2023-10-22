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Balık tutmaya gitti, nehirde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde balık tutmak için Filyos Nehri'ne giden Yüksel Öztürk'ün (75), cansız bedeni bulundu.

Yayınlanma: 17:25 - 22 Ekim 2023 Güncellenme:
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Balık tutmaya gitti, nehirde ölü bulundu

Çaycuma ilçesi Filyos Nehri Nadır Çayırı mevkisine balık tutmak için giden emekli Yüksel Öztürk’ten haber alamayan ailesi, öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Nehir çevresine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Öztürk’ü suyun içinden hareketsiz halde buldu.

Sudan çıkarılan Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Nehre düştüğü tahmin edilen Öztürk’ün kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.  (DHA)