Balık tutmaya gitti, nehirde ölü bulundu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde balık tutmak için Filyos Nehri'ne giden Yüksel Öztürk'ün (75), cansız bedeni bulundu.
Çaycuma ilçesi Filyos Nehri Nadır Çayırı mevkisine balık tutmak için giden emekli Yüksel Öztürk’ten haber alamayan ailesi, öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Nehir çevresine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Öztürk’ü suyun içinden hareketsiz halde buldu.
Sudan çıkarılan Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Nehre düştüğü tahmin edilen Öztürk’ün kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. (DHA)