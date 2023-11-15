Başına mermer çarpan işçi öldü
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir fabrikada mermer kesimi yapan 24 yaşındaki işçi Ozan Durmuş, bloğun başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında meydana geldi. 24 yaşındaki Ozan Durmuş, katrak makinesiyle mermer kesimi yaparken, yukarıda asılı bulunan mermer bloğunun aniden başının üzerine düşmesiyle ağır yaralandı.
Arkadaşlarının haber vermesiyle fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Durmuş'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. İşletme yöneticilerinden üç kişinin ifadesine başvuruldu.
Durmuş’un memleketi Yatağan’ın Çakırlar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.