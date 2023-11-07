Bazada bulunan cesedin cinayet faili yakalandı

Büyükçekmece'de, bir bazada ölü olarak bulunan 39 yaşındaki Fikret Aydın'ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Tolga Y. polis tarafından gözaltına alındı.

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Büyükçekmece’nin Kamiloba Mahallesi’nde yaşayan Fikret Aydın, bir süredir kayıp olarak aranıyordu. Kiracısı M.A., Fikret Aydın’dan uzun süre haber alamayınca endişelenerek eve gitti. Evde tuhaf bir koku hissedince durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada, bir varilde bulunan cesedin Fikret Aydın’a ait olduğu belirlendi.

Fikret Aydın’ın yanına sık sık gelen arkadaşı Tolga Y. polis tarafından takibe alındı. Tolga Y.’nin, cinayet işlendiği evi temizleyip cesedi bir bazaya koyduğu iddia edildi.

Tolga Y., polise verdiği ifadesinde, “Olay günü babam ile birlikte evine gitmiştik. Beni babamın yanında küçük düşürdü. Sürekli uyuşturucu almam için baskı yapıyordu. Psikolojik şiddet uyguluyordu. Sinirlendim, olay gerçekleşti” dedi.

Tolga Y., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi. (DHA)