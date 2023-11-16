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Beton mikseri devrildi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta, Andırın-Kadirli kara yolu Çatak mevkisinde meydana gelen kazada, bariyerleri aşarak şarampole devrilen 27 UM 922 plakalı beton mikserinin sürücüsü Hanifi Yanar (48), yaşamını yitirdi.

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Beton mikseri devrildi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olay, öğle saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşti. Hanifi Yanar’ın yönetimindeki beton mikseri, kontrolü kaybederek bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Bölgeye yapılan ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Yanar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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