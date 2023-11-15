Beyoğlu’nda ‘Huzur İstanbul’ denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetim sırasında bir otomobilin bagajında ruhsatsız pompalı av tüfeği bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul’un 39 ilçesinde saat 20.00’dan itibaren ‘Huzur İstanbul’ denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat Polisleri katıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopterinin de destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

TAKSİM’DE DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Taksim Meydanı’nda kurulan denetim noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin bagajında taşıma ruhsatı olmayan pompalı av tüfeği bulundu. Tedbir amacıyla polis tarafından doldur-boşalt yapılan tüfeğe el konulurken otomobil sürücüsü de polis merkezine götürüldü. Çanakkale’den İstanbul’a tedavi olmak amacıyla geldiği öğrenilen sürücüye taşıma ruhsatı olmadan yivsiz av tüfeği bulundurduğu gerekçesiyle 2 bin 864 lira para cezası kesildi. (DHA)