Bina yıkılırken işçiden tehlikeli hareket: Dans etti

Adana'da 14 katlı bir binanın yıkımı sırasında bir işçinin tehlikeyi göze alarak çatıda dans etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Adana’nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde, 6 Şubat tarihindeki depremlerde hasar gören 14 katlı Seran Apartmanı’nın yıkım çalışmaları devam ediyor. Binanın çatısına vinç ve iş makinesi ile ulaşıldı ve yıkıma başlandı.

Yıkım sırasında bir işçinin iş makinesinin yanında dans etmesi dikkat çekti. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevreye yayılan toz bulutu da tepkilere neden oldu. (DHA)

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