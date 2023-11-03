Bir anda TIR’dan döküldüler! TEM’de tehlikeli anlar…
Düzce'de TEM Otoyolu'nda bir TIR'dan yola düşen geri dönüşüm malzemeleri nedeniyle ulaşım aksadı.
Düzce’de gerçekleşen kaza, TEM’in Gümüşova ilçesi geçişi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hasan Işık yönetimindeki 54 AAN 427 plakalı TIR’ın dorsesinde bulunan plastik geri dönüşüm malzemeleri, arka kapağının yerinden çıkması sonucu yola döküldü.
Malzemeler nedeniyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı ve D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Ekipler, yolun tek şeridini yaklaşık bir saat sonra trafiğe açabildi. Şu an Karayolları ekipleri, yolun tamamının açılması için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)