Birlikte yaşadığı kişiyi darbedip kamyonetle kaçarken kazada yaralandı
Kayseri'de, birlikte yaşadığı kişiyi darbettikten sonra kamyonetiyle polisten kaçmaya çalışan T.K. (49), bir evin duvarına çarparak yaralandı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında, iddiaya göre T.K. ile birlikte yaşadığı Y.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında birlikte yaşadığı kişiyi darbeden T.K., daha sonra 38 ADV 652 plakalı kamyonetiyle evden uzaklaştı. Y.D.’nin ihbarı üzerine T.K.’nın kullandığı kamyonet polis ekiplerince takibe alındı.
Alkollü olduğu iddia edilen T.K., polisten kaçmaya çalışırken Tacettin Veli Mahallesi Turap Sokak’ta bulunan bir evin duvarına çarparak yaralandı. Yaralı, adrese sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak polis nezaretinde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)