Cami bahçesinde budadığı ağaçtan düşerek öldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Evrenye köyünde Cemal Karademir (53) budama yapmak için cami bahçesinde bulunan ıhlamur ağacına çıktı. Odun motoru ile ağaç dallarını budamaya başlayan Karademir dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü.
Haber verilmesi üzerine köye gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karademir, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Karademir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (AA)