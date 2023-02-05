Abone Ol

Cami bahçesinde budadığı ağaçtan düşerek öldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cami bahçesinde budadığı ağaçtan düşerek öldü

Evrenye köyünde Cemal Karademir (53) budama yapmak için cami bahçesinde bulunan ıhlamur ağacına çıktı. Odun motoru ile ağaç dallarını budamaya başlayan Karademir dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü.

Haber verilmesi üzerine köye gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karademir, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Karademir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (AA)

Devrilen ağaçtan saniyelerle kurtulduİlginizi ÇekebilirDevrilen ağaçtan saniyelerle kurtuldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam