Çocuk kavgası nedeniyle başlayan husumet cinayetle bitti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocukların tartışması nedeniyle aralarında husumet oluşan muhtar Duran Keleş (49), iş yerinin önünde Hüseyin N. (35) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

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Tokat Erbaa’ya 18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde saat 19.30 sıralarında çocuklarının okulda kavga etmesi sebebiyle aralarında husumet bulunan Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş, sahibi olduğu berber dükkanı önünde tekstil işçisi Hüseyin N. ile tartıştı.

Daha sonra çay ocağına giden ikilinin tartışması burada da sürdü. Hüseyin N. yanındaki tabanca ile Duran Keleş’e 5 el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Duran Keleş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Keleş hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Muhtarı vurduktan sonra olay yerinden kaçan Hüseyin N.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)