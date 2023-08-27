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Çöp kamyonu çarptı, 83 yaşındaki işitme engelli öldü

İzmir'in Karaburun ilçesinde, çöp kamyonun çarptığı 83 yaşındaki işitme engelli Ruhi Zorbaz hayatını kaybetti.

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Çöp kamyonu çarptı, 83 yaşındaki işitme engelli öldü

Mordoğan Mahallesi 250 Sokak’ta park halindeki iki aracın arasından geçerek yola çıkan 83 yaşındaki işitme engelli Ruhi Zorbaz’a çöp kamyonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelmede, Zorbaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Zorbaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili çöp kamyonu sürücüsü ve araçta görevli iki belediye çalışanının ifadelerine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldüğü öğrenildi. (AA)

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