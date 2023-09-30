Çorum’da selin gelişi kamerada

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sel anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Çorum’da sağanak ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde hasara neden oldu. Yağış sonrası selin geliş anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sungurlu’da kuruyan Di ve Budaközü çayları, yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle taştı. Belediye ekiplerince ilçede temizlik çalışmaları başlatıldı.

HEYELAN D-100 KARAYOLUNUN TEK ŞERİDİNİ KAPATTI

Osmancık’ta akşam saatlerinde etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, D-100 karayolunda toprak kayması oldu. İstanbul- Samsun D-100 karayolu Durucasu köyü mevkisinde tek şerit, sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sağanak ve sonrasında oluşan sel ile beraber heyelan yaşandı. Trafik tek şeritten sağlanırken Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler D-100 karayolunda sürücüleri ikaz ederek tedbir aldı. (DHA)