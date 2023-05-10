Değirmen taşının altında kalarak can verdi
Adana'nın Kozan ilçesinde temizlik amacıyla çalıştırdığı değirmen taşının altında kalan Nuran İl (59), hayatını kaybetti, birlikte çalıştığı yakını Süleyman Koçyiğit (53) yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kozan ilçesi Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokakta meydana geldi. Mahallede değirmencilik yapan Nuran İl, dengesini kaybedip, temizlik amacıyla çalıştırdığı değirmen taşlarının üzerine düştü.
Değirmende bulunan iki taştan birine başını vuran İl, dönen diğer taşın altında kaldı. Nuran İli kurtarmak isteyen birlikte çalışan yakını yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nuran İl’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan yakını Koçyiğit ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)