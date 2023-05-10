Abone Ol

Değirmen taşının altında kalarak can verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde temizlik amacıyla çalıştırdığı değirmen taşının altında kalan Nuran İl (59), hayatını kaybetti, birlikte çalıştığı yakını Süleyman Koçyiğit (53) yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Değirmen taşının altında kalarak can verdi

Olay, saat 09.00 sıralarında Kozan ilçesi Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokakta meydana geldi. Mahallede değirmencilik yapan Nuran İl, dengesini kaybedip, temizlik amacıyla çalıştırdığı değirmen taşlarının üzerine düştü.

Değirmende bulunan iki taştan birine başını vuran İl, dönen diğer taşın altında kaldı. Nuran İli kurtarmak isteyen birlikte çalışan yakını yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nuran İl’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan yakını Koçyiğit ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

İstanbul'da akıl almaz kaza: Kendi aracının altında kalıp can verdiİlginizi Çekebilirİstanbul'da akıl almaz kaza: Kendi aracının altında kalıp can verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam