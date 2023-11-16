Deprem bölgesi için yağış uyarısı

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep için yerel sağanak uyarısı yapıldı.

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Hatay ve Osmaniye çevreleri, Adana’nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneyi ve Gaziantep’in batısında öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneyi ve Gaziantep’in batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SAHİLLERE HORTUM UYARISI

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ve ulaşımda aksamalar ile sahil kesiminde hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)