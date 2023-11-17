Deprem yağmasındaki cinayette dokuz ay sonra beş gözaltı

Kahramanmaraş'ta depremin ikinci günü market yağmalamaya çalışanlara engel olmak isterken tüfekle vurulup katledilen Mehmet Özdemir'i öldürenler 9 ay sonra tespit edildi. Özel ekip kuran Emniyet, aynı aileden beş şüpheliyi yakaladı.

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Kahramanmaraş’ta depremin ikinci günü market yağmalamak isteyenlere engel olmak isteyen Mehmet Özdemir’i (42) öldürdükleri öne sürülen 5 kişi, polisin 9 aylık çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

ESNAF ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Olay, 7 Şubat’ta Namık Kemal Mahallesi’nde bir marketin önünde meydana geldi. Depremin ikinci günü saat 19.30 sıralarında bir grup marketi yağmalamak istedi. Aralarında Mehmet Özdemir’in de olduğu mahalle esnafı, yağmacılara engel olmaya çalıştı. Bu sırada taraflar arasında çıkan arbedede ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Özdemir hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı.

EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayeti aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği’nde özel bir ekip kurdu. Özel ekip ilk olarak mahallede yaşayıp kavga ve yaralama suçlarından emniyette kaydı olanların listesini çıkardı, ardından da olaya tanık olanlarla görüştü.

9 ay süren çalışma sonunda Mehmet Özdemir’i İbrahim T., babası A.K. ile kardeşleri ve akrabaları S.T., E.T. ve Y.T.’nin öldürdüğü tespit edildi. Olayda tüfeği ateşlediği öne sürülen İbrahim T. ile diğer şüpheliler dün akşam saatlerinde adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sorguların suçlamaları kabul etmeyen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)