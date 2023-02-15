Depremde binaları yıkılan müteahhit Bodrum’da yakalandı
Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde Kahramanmaraş’ta yaptığı binalar yıkılan ve deprem sonrasında kaçan müteahhit Ahmet S. Bodrum’da gözaltına alındı.
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta yaptığı binalar yıkılan ve ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine kaçan müteahhit Ahmet S.'nin Konacık Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını öğrenen güvenlik güçleri villaya baskın düzenledi.
Ahmet S. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ahmet S. daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ve yargılanmak üzere soruşturmanın sürdüğü Kahramanmaraş'a gönderildi.